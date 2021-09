Dansk IS-fanges vogter erklærer sig skyldig i drabsplaner

Et medlem af den militante bevægelse Islamisk Stat ved navn Alexanda Kotey har erklæret sig skyldig i at have haft planer om at dræbe fire amerikanske gidsler.

Han er sammen med et andet tidligere IS-medlem ved navn El Shafee Elsheikh anklaget for at have medvirket til drabene på blandt andre de amerikanske journalister James Foley og Steven Sotloff i 2014, og de to nødhjælpsarbejdere Peter Kassig og Kayla Mueller.

37-årige Kotey og 33-årige Elsheikh menes at være medlemmer af den berygtede IS-gruppe "The Beatles", der blandt andet vogtede over den danske fotograf Daniel Rye, da han blev holdt fanget i Syrien i 13 måneder.

Parret har været i USA's varetægt siden 2019, efter at de året før blev taget til fange af kurdiskledede styrker i Syrien.

De blev i oktober sidste år fløjet fra Irak til USA for at blive stillet for en amerikansk domstol.

Begge voksede op i Storbritannien og var britiske statsborgere, indtil den britiske regering fratog dem deres statsborgerskaber.

De blev først udleveret til USA, da amerikanske myndigheder lovede regeringen i London, at man ikke ville gå efter at få de to dømt til døden.

Ud over at være anklaget for medvirken til drab på fire amerikanske gidsler er de to mænd mistænkt for at være medskyldige i drabene på flere andre gidsler, heriblandt to briter og to japanere.

De fleste af de dræbte gidsler blev halshugget.

Både Kotey og Elsheikh nægtede sig 9. oktober sidste år skyldige i alle anklager. Men torsdag svarede Alexanda Kotey "ja", da dommer T. S. Ellis spurgte ham, om han frivilligt erklærede sig skyldig.

Dommer Ellis bekræftede også, at Kotey er gået med til at samarbejde med de amerikanske myndigheder.

Ved at have erkendt sin skyld står Alexanda Kotey nu over for adskillige livstidsdomme. Det samme gør El Shafee Elsheikh, hvis han bliver dømt.

Den berygtede IS-gruppe "The Beatles" havde i alt fire medlemmer. Gruppen fik det særprægede navn af dens gidsler på grund af medlemmernes stærke britiske accenter.

"The Beatles" vogtede over Daniel Rye i Syrien, hvor han blev tilbageholdt, mishandlet og tortureret sammen med blandt andre James Foley.

Daniel Ryes familie formåede at indsamle en løsesum på flere millioner kroner, som fik den danske fotograf fri.

Den formodede leder af "The Beatles", Mohamed Emwazi - der er kendt under navnet Jihadi John - blev dræbt i et amerikansk luftangreb i 2015.

Det fjerde medlem, Aine Davis, er fængslet i Tyrkiet, hvor han er dømt for terrorisme.