Dansk Energi kræver politisk ro om grøn forskning

Men nu skal fremdriften holdes, og Danmark skal blive ved med at udvikle ny teknologi. Ellers står andre lande på spring til at tage de job og den vækst, der følger med, understreger Lars Aagaard.

Derfor efterspørger han større politisk stabilitet til Danmarks grønne forskning, som har lidt under nedskæringer de seneste år, og en bred energiaftale lige efter nytår.

- Vi kan ikke længere tage for givet, at grøn energi er "made in Denmark". Danske virksomheder er ikke længere alene om buddet. Og hvis vi skal blive ved med at blive dygtigere herhjemme, har energiforskningen brug for langsigtede rammer, siger Aagaard.

Dansk Energi opfordrer derfor Folketingets partier til at rykke forskningsindsatsen ind under den kommende energiaftale, som skal gælde fra 2020.

En anden afgørende forudsætning for at holde Danmark i førerfeltet er, at energiaftalen sænker elafgiften i Danmark markant, så vi hjælper grøn omstilling på vej i stedet for at modarbejde den, mener Lars Aagaard.

Afgifterne på vores grønne strøm er langt, langt højere end på gas og olie, og det giver ikke længere mening, siger han og minder om, at elektrificering er nøglen til verdens klimaudfordringer.

- I hele verden og herhjemme er opgaven nu fortrænge fossile brændsler. Det gør vi ved at bruge vores stadig grønnere strøm til langt mere - først og fremmest i vores biler og i måden, vi opvarmer vores huse på, siger Lars Aagaard.

Verdens lande er ved klimatopmødet i Bonn natten til lørdag blevet enige om i 2018 at gøre status over indsatsen for at begrænse udledning af fossile brændstoffer.