Dansk Druk-producer er særligt udvalgt i Cannes

Sammen med en 19 andre producere fra hele Europa er han særligt udvalgt som én af de producere, European Film Promotion mener, er værd at holde godt øje med i fremtiden.

- Det føles lidt som at blive indlemmet i en klub - måske fordi jeg har haft øjnene på det altid, og det er noget, jeg gerne har villet, siger 34-årige Kasper Dissing.

Initiativet hedder Producers on the Move, og lige nu er Kasper Dissing i Cannes, hvor han mødes med sine europæiske kolleger og har mulighed for at pitche forskellige nye projekter.

- Målet er at få skabt nogle samarbejder på tværs af landene. Det kan så også gavne dansk film på sigt, forklarer Kasper Dissing.

Selv kommer han med en film på cv'et, der har vakt mere end almindelig opmærksomhed på verdensplan.

Sammen med Sisse Graum Jørgensen har han nemlig produceret Thomas Vinterbergs oscarvindende drama "Druk", der også var udtaget til den aflyste filmfestival i Cannes sidste år.

- Det, der er ret sindssygt er, at det føles, som om alle har set den, og alle kender den, siger Kasper Dissing.

"Druk" er intet mindre end hans debut som producer på en spillefilm.

- Før har jeg altid haft en begrænset rolle. Men her fik jeg ansvaret, med alt hvad det indebærer, fortæller Kasper Dissing.

Og det var ikke en nem opgave. Undervejs i processen mistede Thomas Vinterberg sin datter i en trafikulykke, og det vendte op og ned på alt for filmholdet.

- Vi havde momenter på den film, hvor vi ikke vidste, om vi kunne blive færdige. Og momenter som krævede noget andet menneskeligt af os, end hvad der står i jobbeskrivelsen. Det var en ilddåb for mig, forklarer Kasper Dissing.

Samarbejdet med Vinterberg går år tilbage, og er også fortsat efter "Druk". Lige nu producerer Kasper Dissing en ny tv-serie af Vinterberg, der skal vises på TV2.

- Den handler om, at Danmark skal evakueres på grund af klimaforandringer, og her følger vi nogle familier, der skal sige farvel til alt det, de kender - og til hinanden, siger Kasper Dissing, der under festivalen mærker, at der er stor opmærksomhed på dansk filmkunst i Europa.

- Jeg tror, der er noget ved den måde, vi er nødt til at producere film på i Danmark, der gør os særlige. Der er ikke så store budgetter, så vi har altid været tvunget til at skjule, at vi ikke kan lave Hollywood-film ved i stedet at fokusere på menneskerne og relationerne i historierne, forklarer han og uddyber:

- Derfor kan vi tillade os at lave nogle store fortællinger i de små fortællinger, og det har bragt mange af filmene herned i Cannes og til alle mulige andre festivaler, siger han.