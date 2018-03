Danmarks tech-ambassadør slås med at få Facebook i tale

Et halvt år i techvirksomhedernes mekka i det nordlige Californien, Silicon Valley, har udmøntet sig i mange gode diskussioner med virksomheder for Danmarks ambassadør for teknologi og digitalisering, Casper Klynge.

Det er svært at have med Facebook at gøre.

Det er dog ikke tilfældet med Facebook.

- De har været svære at få en dialog i gang med. Jeg er dog sikker på, at sagerne gennem de seneste seks måneder får teknologivirksomhederne - heriblandt Facebook - til at åbne øjnene, siger Casper Klynge.

Facebook er kommet i stormvejr, efter at det er blevet afsløret, at det britiske analyseselskab Cambridge Analytica har haft adgang til oplysninger om 50 millioner amerikanske Facebook-brugere.

- Virksomhederne skal vænne sig til og mindes om deres store ansvar.

- I kapitalfondene, der er helt afgørende for nye virksomheder herovre, er man allerede begyndt at have fokus på de etiske spørgsmål og virksomhedernes ansvar, siger Casper Klynge.

Den danske ambassadør har været i Silicon Valley siden 1. september, og siden da har han oplevet et holdningsskift blandt de teknologiske virksomheder.

Han fortæller, at der blandt virksomhederne er kommet en større erkendelse af, at der er brug for en dialog med myndighederne, når det drejer sig om blandt andet etik og ansvar.

EU spiller generelt en vigtig rolle for eksempelvis at sikre en ordentlig omgang af persondata blandt virksomhederne.

- Det er EU, der sætter den globale linje for databeskyttelse. EU spiller en unik rolle og er med til at skabe internationalt lederskab på teknologiområdet. Vi kan ikke se andre, som påtager sig den rolle.

- Det er ikke alle teknologivirksomheder, der er lige tilfredse med den europæiske regulering. Men de retter sig efter den, siger Casper Klynge.