Danmarks mest bestilte vaccine kan få grønt lys til marts

Medicinalvirksomheden Johnson & Johnson har som den fjerde søgt EU om at få godkendt sin coronavaccine.

Den amerikanske medicinalvirksomhed Johnson & Johnson har tirsdag søgt om at få godkendt sin coronavaccine i EU.

Det oplyser Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) på sin hjemmeside.

EMA oplyser, at agenturets ekspertkomité, der vurderer medicin til brug på mennesker, ventes - hvis alt går efter planen - at kunne træffe en afgørelse om brug af vaccinen i EU inden midten af marts.

Den relativt korte tidshorisont er et resultat af, at EMA siden 1. december løbende har fulgt med i testfasen for Johnson & Johnsons vaccine.

Hidtil er tre coronavacciner godkendt af EU. Det drejer sig om vaccinerne fra Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca. Alle er taget i brug i Danmark.

Johnson & Johnsons vaccine er den, som Danmark har bestilt flest af. Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 8,2 millioner personer.

Vaccinen har i et fase 3-studie vist en effekt på 66 procent.

I Danmark har 250.300 personer indtil videre fået enten første eller begge vaccinestik. Det viser de senest opdaterede tal fra tirsdag.

Størstedelen har fået vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Vaccinen fra Johnson & Johnson adskiller sig fra EU's tre nuværende, ved at den kun kræver et enkelt stik og ikke to.

EU har bestilt i alt 200 millioner vaccinedoser fra Johnson & Johnson til de 27 medlemslande. Der er mulighed for at bestille yderligere 200 millioner.

De første 100 millioner doser ventes at blive leveret til EU inden juni, såfremt vaccinen bliver godkendt af EMA.

Danmark har samlet lagt billet ind på omkring 25 millioner vaccinedoser.

Foruden 8,2 millioner fra Johnson & Johnson er der bestilt 4,6 millioner fra Pfizer/BioNTech, 3,0 millioner fra Moderna og 2,6 millioner fra AstraZeneca.

Resten af Danmarks bestillinger fordeler sig på tre endnu ikke godkendte vacciner: CureVac, Novavax og Sanofi/GSK.