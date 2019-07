Danmark vil trodse Trumps trusler i krav om skat på Google

Fredag har udenrigsminister Jeppe Kofod (S) så været i Paris, hvor han har kunnet forklare, at den danske regering - modsat den tidligere - støtter en europæisk digitalskat.

Det er kun et par dage siden, at Frankrigs finansminister igen bevidst udstillede Danmark og tre andre EU-lande som bremsen, der stopper beskatning af store it-virksomheder som Facebook og Google i EU.

EU skal gå foran trods USA's trusler om mulig straf, mener Kofod, som har holdt møde med Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian.

- Vi skal have lukket dette skattehul, så tech-giganterne også bidrager til vores samfund, så vi har råd til vores sygehuse, folkeskoler og velfærd. Og så folk oplever, at der også betales skat af værdier fra denne type virksomheder, siger Kofod efter mødet.

Den socialdemokratiske regering har samme endemål som den tidligere blå regering: Der skal findes en global løsning for digital beskatning via Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Men deres veje til målet er helt forskellige.

Mens den tidligere regering frygtede en straf fra USA, hvis man i Europa gik enegang med en skat, der var rettet mod virksomheder i USA, vil Kofod gå foran for at bane vej for en løsning.

- Går Europa forrest, kommer der tilstrækkeligt et pres, blandt andet for en OECD-løsning, siger Kofod.

I EU er det Frankrig, som har ført an i bestræbelserne. Men da en lille gruppe lande, heriblandt Danmark, blokerede, opgav franskmændene.

De valgte i stedet at indføre en fransk it-skat, kaldet Gafa efter Google, Amazon, Facebook og Apple. Skatten er på tre procent af omsætningen.

USA's præsident, Donald Trump, reagerede prompte via sin handelsrepræsentant ved at åbne en såkaldt 301-undersøgelse. Det var den samme, som USA brugte som basis for toldtariffer i handelskrigen med Kina.

Den franske finansminister sagde tirsdag til France Inter: "Ja, der er en risiko for amerikanske sanktioner mod Frankrig".

Jeppe Kofod konstaterer, at man endnu ikke kender resultatet af den amerikanske undersøgelse.

- Men hvis der skal komme en global løsning, så er det også vigtigt, at der er nogle lande og regioner i verden, der lægger pres på, at den kommer. Ellers sker det ikke, siger Kofod.

I EU er det Sverige, Irland og Finland, som fortsat er imod en digital skat. Det sagde den franske finansminister, Bruno Le Maire, med en understegning af, at det er vigtigt at nævne dem, så "alle tager deres ansvar".

Han nævnte også Danmark som et af de blokerende lande.

Beslutninger kræver enstemmighed.

Derfor har Frankrig længe presset på for en fundamental ændring, så man kan træffe afgørelser ved flertal i skatte- og finansielle spørgsmål. Det er der ikke opbakning til i EU i øjeblikket.