Danmark vil skærpe sortliste - Polen vil have EU-lande med

Listen, der opdateres tirsdag på et finansministermøde i Bruxelles, gælder aktuelt kun lande uden for EU. Polen vil dog gå videre end Danmark. Landet ønsker, at reglerne ændres, da EU-lande ifølge Polen hører hjemme på listen.

EU-landene er blevet enige om at sætte en arbejdsgruppe i gang med at vurdere, om kriterier for at stå på unionens sortliste over skattely skal skærpes. Det har Danmark efterlyst siden efteråret.

- Med sortlisten har man taget nogle vigtige skridt. Det er også vigtigt at sige, at det har haft en effekt. Men vi er ikke i mål endnu, siger finansminister Nicolai Wammen (S) før mødet.

På tirsdagens møde har EU-landene føjet blandt andet Caymanøerne, et oversøisk britisk territorium, til sortlisten.

På mødet tog Wammen ordet og fremlagde det danske krav om skærpede regler. Foreløbig har det ført til, at Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen skal se på, om der er basis for at skærpe kriterierne.

Konkret skal gruppen se på, om der er basis for udveksling af ejerskabsinformationer. Det skal gøre det lettere at spore eventuel skatteflugt.

SPØRGSMÅL: Kan man forestille sig, at kriterierne strammes så meget til, at EU-lande også kommer på listen?

- Nej, disse regler gælder for lande uden for EU. Vi opfordrer alle lande, om de er EU-medlemmer eller ej, til at have gennemsigtighed, så vi sammen kan bekæmpe skattespekulation på tværs af grænser, siger Wammen.

Den danske finansminister vil også have set på, hvordan man kan sikre opfølgning med systematisk kontrol af, om lande fortsat efterlever regler, efter at de er blevet fjernet fra sortlisten.

- Det kunne være en prøveperiode for lande. Så man kan se, om de følger op. Det kunne også være, at man går ind med stærkere sanktioner over for lande, der ikke leverer varen, siger Wammen.

Polens finansminister, Tadeusz Kościński, har indtaget en stærkere holdning til skattely. På en konference i Bruxelles mandag sagde han, at nogle EU-lande burde stå på listen. Han navngav dog ingen lande.

Ministeren har for nylig udsendt en kampagnevideo mod skatteunddragelse.

- Det er på tide at kalde en spade for en spade, siger Kościński.

Han omtaler det, som Wammen kalder "skattespekulationen", som "lovliggørelse af mafiavirksomhed".