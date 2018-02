Danmark vil holde Ukraine-konference for at støtte reformer

- Vi kan gøre meget. Danmark har mange faciliteter, fordele og institutioner. Det kan være en inspiration for et land, som er under et så hårdt pres, som Ukraine er, siger Anders Samuelsen.

Han vil især sætte skub i en domstol mod korruption.

- Ukraine har et behov for at komme endnu længere væk fra den styreform, som de havde før. Den var præget af bureaukrati og politisk og økonomisk stagnation, som de meget gerne vil gøre op med, siger Anders Samuelsen.

I Ukraines hovedstad Kiev underskriver han og Ukraines udenrigsminister invitationer til en stor international Ukraine-konference i København 27. juni 2018.

- Konferencen skal vise, at vi er der for at støtte Ukraine. Det er også et klart signal om, at vi stadig er utilfredse med den måde, Rusland agerer på. Samtidig lægger vi pres på Ukraine for at fastholde momentum, siger Anders Samuelsen.

- Så luften ikke går ud af den demokratisering og de reformer, som de har haft succes med.

De inviterer udenrigsministre fra alle EU-, Nato- og G7-lande sammen med internationale organisationer. Konferencen følger en lignende konference i juli 2017 i London. Der ventes op til 250 deltagere i København.

Ved besøget i Ukraine og Georgien lancerer Anders Samuelsen et naboskabsprogram til 860 millioner kroner. Danmark vil blandt andet hjælpe de to lande imod Ruslands aggression.

- Ukraine er under pres fra russerne, som har overskredet alle internationale love og regler i deres aggressioner. De har taget Krim og er i Donbass (det østlige Ukraine), siger Anders Samuelsen.

- Vi skal stadig kæmpe hårdt for, at vi dem ud derfra igen. Et lille land som Danmark har ekstremt behov for, at international lov og orden respekteres.