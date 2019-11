Danmark støtter tysk plan for styrket Nato efter intern uro

Men han byder velkommen, at Tyskland onsdag præsenterer et forslag, der skal styrke den politiske dialog i forlængelse af de europæiske allieredes skuffelse over store Nato-landes egenrådige ageren i Syrien i sensommeren.

- Det er vigtigt, at vi ser på, hvordan vi kan blive endnu bedre, ikke mindst når det kommer til samarbejdet om det politiske og strategiske, siger Jeppe Kofod (S).

Da Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, ankom ti minutter før Kofod, præsenterede han sin plan om at danne et ekspertråd i Nato. Rådet skal evaluere og styrke det strategiske og politiske sammenhold i alliancen.

Det er en god idé, vurderer den danske minister.

- Vi lever i en verden, der er præget af større usikkerhed, præget af ny stormagtsrivalisering, med pres på de normer og regler, som vi kender.

- Der tror jeg, at det er rigtig godt, at vi også i Nato tager bestik af det og får lavet sådan en gruppe, så vi får styrket det politiske sammenhold, siger Kofod.

Flere andre allierede udtrykker samme opbakning til det tyske forslag, heriblandt Norge. Også Natos generalsekretær er positivt stemt.

- Det budskab, at Nato skal være platform for at bringe Nordamerika og Europa sammen, er vitalt for vores sikkerhed, siger Stoltenberg.

USA's tilbagetrækning og Tyrkiets luftangreb på kurderne, som i årevis har kæmpet Nato-landenes kamp mod ekstremister i Syrien, var dråben, der fik Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, til rette et hårdt angreb på Nato.

Begrundet som et "totalt fravær af strategisk samarbejde" fældede han diagnosen: Nato lider af hjernedød.

Den karakteristik var for stærk for alliancens øvrige medlemmer. Også for Jeppe Kofod, som dog selv har kritiseret Nato-partneren Tyrkiet i meget håndfaste vendinger.

- Jeg deler ikke den analyse, som den franske præsident er kommet med - eller hans bemærkninger og sprogbrug. Jeg synes tværtimod, at der er behov for, at man får styrket det transatlantiske, siger Kofod.

Europas sammenhold med USA og Canada er fundamentet, der gør Europa og Danmark stærkt, mener ministeren.

- Er vi splittede, står vi svagere over for de fælles udfordringer. Derfor er det vigtigt, at vi får styrket alliancen i denne tid - både militært og politisk. Det er det, som vi arbejder på, siger udenrigsministeren.