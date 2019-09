Danmark støtter arbejde i Rohingya-konflikt med 100 millioner

- Det er en trøstesløs situation i flygtningelejren Cox's Bazar, hvor 900.000 rohingyaer bor uden udsigt til at kunne vende hjem inden for den nærmeste fremtid. Her handler det om at sikre dem helt basale ting som fødevarer, sundhed og beskyttelse.

- Men netop fordi der ikke er udsigt til, at de snart kan vende hjem, handler det også om at skabe nogle rammer, så de bedre kan klare sig selv fremover og dermed ligge værtssamfundet - Bangladesh - mindst muligt til last, siger Rasmus Prehn.

Udmeldingen kommer i forbindelse med FN's Generalforsamling i New York.

Rohingyaerne er et muslimsk mindretal fra Myanmar. Her er de blevet anset for at være illegale indvandrere, selv om de har levet i landet i mange generationer.

I august 2017 blev omkring 740.000 rohingyaer fordrevet til nabolandet Bangladesh af en brutal militæroffensiv mod deres område.

En nylig rapport fra FN viser, at de rohingya-muslimer - cirka 600.000 - der ikke er flygtet fra Myanmar, er i "alvorlig fare for at blive udsat for folkedrab".

Det er desuden "umuligt" at vende hjem for de rohingyaer, der er blevet fordrevet fra landet.

- I Myanmar støtter vi nogle fredsskabende indsatser i håbet om, at ikke flere rohingyaer fordrives, siger Rasmus Prehn.

Han peger på, at det blandt andet kan være dialogmøder mellem forskellige samfundsgrupper.

De 100 millioner kroner er fordelt på fem indsatser. Den største bevilling, som er på 35 millioner kroner, går til FN's Flygtningeorganisations (UNHCR) indsats i Bangladesh.

Indsatsen går på at koordinere humanitære indsatser og ydelser inden for blandt andet beskyttelse og beskyttelse.

Derudover går der 20 millioner til en UNHCR-indsats i Myanmar, mens også 20 millioner bliver sendt afsted til Røde Kors-arbejde i Myanmar.