Danmark støtter EU-udvidelse med fuld vægt på bremseklodsen

I kredsen af EU-lande er man nu - foreløbigt - enige om at give grønt lys til optagelsesforhandlinger med to Balkan-lande, mens skilsmissen med Storbritannien kun lige er overstået og fremtidens forhold ikke fastlagt.

Danmark, som har udtalt skepsis over optagelse af især Albanien, men sagt god for Nordmakedonien, er altså også med - sammen med andre skeptiske lande som Frankrig og Holland.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) glæder sig ikke over det potentielt historiske i, at de to lande - om en årrække - kan blive medlem, men det forhold at man bedre kan styre processen og måske "slå dem tilbage".

- Ja. Og optagelsesforhandlinger er heller ingen garanti for, at et land bliver medlem. Det er det absolut ikke. Med en reformeret proces får vi stillet nogle benhårde krav til landene, som de skal leve op til, siger Kofod.

Ministeren henviser efter et EU-videomøde mandag til den ny metode for optagelsesprocessen. Den skal bidrage til, at landene får bedre greb om processen.

Dermed vil EU-landene kunne genåbne lukkede kapitler i processen, hvis det går tilbage med eksempelvis demokratiet eller retsstatsprincipperne.

EU-landene blev mandag foreløbigt enige om at godkende optagelsesforhandlinger med de to lande. For Albanien er der betingelser, der skal være opfyldt først, og ingen dato er sat for processen.

Efter et ministermøde tirsdag vil man igangsætte en skriftlig procedure, hvor landene på ministerniveau ventes at bekræfte enigheden.

De nye optagelsesbetingelser er det centrale for den danske regering. Udenrigsministeren mener, at det er det vigtigste.

- Der ligger det i det, at før man faktisk går i gang med udvidelsesforhandlinger, så skal kandidatlandene leve op til en række kriterier, siger Kofod.

EU-Kommissionen har i diverse rapporter redegjort for, hvilke udfordringer de to lande har.

- Selv om man går i gang, så kan kapitler, der er lukket, åbnes igen. Man kan blive slået tilbage igen på rulletrappen. Vi har fået en meget mere reel og streng proces i forhold til optagelse. Det er nødvendigt, siger Kofod.

Kroatien er det land, som senest er blevet medlem af EU. Det skete i 2013. Kroatien har i øjeblikket det roterende formandskab i EU. Kroaterne har haft EU-udvidelse højt på sin dagsorden.