Danmark placerer sig i top-3 på klimaliste forud for femårsdag

Danmark placerer sig som tredjebedst i verden for at leve op til klimamål, mens USA placerer sig værst.

Ingen lande gør endnu nok for at undgå, at den globale gennemsnitstemperatur stiger med mere end 1,5 grader over det præindustrielle niveau.

Sådan lyder konklusionen af en årlig rapport fra Climate Change Performance Index ifølge avisen The Independent.

Ambitionen er en del af Parisaftalen, som lørdag blev vedtaget for præcis fem år siden.

Sverige, Storbritannien og Danmark er i top-3 over lande, der er bedst til at håndtere klimaforandringer ifølge rapporten.

Rapporten er sammensat af en række grønne organisationer, blandt andet Germanwatch. Den følger udviklingen i de 57 lande, inklusive EU, som tilsammen tegner sig for omkring 90 procent af de globale drivhusgasser, skriver The Independent.

Selv om Sverige, Storbritannien og Danmark topper listen, har ingen af landene officielt fået en første-, anden eller tredjeplads.

Det skyldes, at forfatterne bag rapporten har efterladt de første tre rangeringer blanke.

- I år kan vi læse ud fra vores rapport, at intet land endnu er på vej til undgå farlige klimaforandringer.

- På grund af dette mener vi også, at intet land fortjener en plads på podiet, siger Jan Burck, der er medforfatter til rapporten og seniorrådgiver ved Germanwatch, til The Independent.

USA klarer sig værst af de 57 lande i undersøgelsen.

I sidste måned trak USA sig formelt fra Parisaftalen, som præsident Donald Trump har været udtalt modstander af.

Trump har gentagne gange betvivlet den forskning, der siger, at klimaforandringer finder sted, og at de er menneskeskabte.

Kommende præsident Joe Biden har lovet, at han som noget af det første vil omgøre Trumps beslutning om at trække USA ud af aftalen.

USA er efter Kina verdens næststørste udleder af drivhusgasser, der er med til at forårsage den globale opvarmning.

Opgaven med at nå klimamålene og bremse den globale opvarmning er vanskeligere uden USA.