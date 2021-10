Danmark og Marshalløerne sender appel til G20 om solidaritet

Appellen kommer i et åbent brev torsdag fra Danmark og otte andre lande, som beder G20-landene om at fremsætte løfter og fremlægge planer i anledning af deres møde i Rom få dage før FN's klimakonference i Skotland.

- Klimaforandringerne er en nødsituation på kloden, som kræver internationalt lederskab. Klimaforandringernes barske realiteter mærkes overalt. Tiden, hvor man endnu kan tage afgørende skridt for klimaet, rinder snart ud, skriver landene.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har underskrevet brevet sammen med stats- og regeringschefer fra Belgien, Grenada, Letland, Sverige, Costa Rica, Estland, Irland og Marshalløerne.

Konkret appellerer de ni lande til, at G20-landene viser solidaritet med de fattige lande. De bør levere på et løfte om årligt at give 100 milliarder dollar til klimatilpasning og grøn energi i udviklingslande.

Løftet er over ti år gammelt, og det skulle være indfriet. Men det er ikke tilfældet. Der mangler stadig 20 milliarder årligt, selv når man tæller alt med af tilskud og lån.

Danmark har meddelt, at man vil øge sit bidrag, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i New York i september.

Det bliver blandt andet gjort ved at øremærke mere af udviklingsbistanden til klimainitiativer i udviklingslande.

Udviklingslandene og ngo'ere peger på, at det bør være ekstra og nye midler og ikke omprioritering af midler.

Samtidig appellerer de ni lande i brevet til, at G20-landene skal bruge flere penge på klimatilpasning.

- Vi opfordrer G20-medlemmerne til at øge den offentlige finansiering af tilpasning, hvilket også FN's generalsekretær har understreget, da vi søger en balance mellem støtte til afbødning og tilpasning, skriver landene.

Det skyldes, at det er lettere at mobilisere investorer til afbødning, altså tiltag til at bremse udledningen af drivhusgasser, frem for til eksempelvis diger og andre tilpasningsopgaver.

Danmark har allerede besluttet at gå foran i forhold til at skabe en balance mellem tilpasning og afbødning. Og nu sender gruppen af ni lande altså en appel til de store lande om at gøre det samme.

- Vi må snarest sende et signal til landene i klimakrisens frontlinje om, at verdens største økonomier står bag dem. Verden har akut brug for de største landes lederskab - nu, skriver de ni lande.

Flere store lande har endnu ikke indleveret NDC'ere, som er de nationale planer for reduktionsmål og initiativer til nå dem, til FN's klimasekretariat (UNFCCC).

- Vi opfordrer derfor indtrængende til, at NDC'erne bliver indleveret før COP26. Det er også nødvendigt med konkrete strategier for, hvordan klimaneutralitet skal nås i 2050, skriver landene.

FN-klimakonferencen afholdes i den skotske by Glasgow fra 31. oktober til 12. november.