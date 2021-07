Danmark kan hjælpe med pumper og sandsække i Tyskland

Der er blevet kvitteret for tilsagnet om at kunne hjælp, men der har ikke været en anmodning om støtte, oplyser Forsvarsministeriet.

Hvis der kommer en anmodning, vil Beredskabsstyrelsen i Danmark for eksempel hjælpe med vandpumper, mobile dæmninger, sandsække, sandsækkefyldere og generatorer.

Det fortæller Lars Høg Schou, der er operativ chef i Beredskabsstyrelsen.

- Man kunne for eksempel tænke sig, at vi kunne hjælpe med at pumpe vand væk.

- Lige nu kan man ikke pumpe vandet væk over det hele, men man kunne gøre det i nogle specifikke områder.

- Det kunne være sygehuse eller transformatorstationer, hvor man så lægger mobile dæmninger og pumper vandet væk, og så ville reparatører kunne gå i gang med at få strøm eller telefonnettet op at køre, hvis det er gået ned.

- Når vandet så begynder at falde, vil man kunne begynde at bruge pumper til at få vand ud af kældre, siger Lars Høg Schou.

Beredskabsstyrelsen har pumper, som kan fjerne op til 25.000 liter vand i minuttet.

I nogle af områderne, der er ramt af oversvømmelser, er drikkevandet blevet forurenet, og her vil Beredskabsstyrelsen kunne hjælpe med udstyr, som kan rense vandet.

Ud over udstyret ville man sandsynligvis sende et hold på 25 personer afsted i første omgang, hvis der bliver anmodet om støtte.

Det vil være befalingsmænd, værnepligtige og frivillige, og de ville ifølge Lars Høg Schou kunne sættes ind i løbet af 12 timer.

Der er indtil videre bekræftet 118 dødsfald i forbindelse med oversvømmelserne, som især har ramt den vestlige del af Tyskland hårdt.

De hårdest ramte områder er delstaterne Nordrhein-Westfalen og delstaten Rheinland-Pfalz. I Belgien er det især området Vallonien, der er ramt.