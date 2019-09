Danmark indtager hovedrolle på klimatopmøde

Hele fire danskere kommer til at indtage talerstolen, når der mandag er klimatopmøde i FN's hovedkvarter i New York.

Dermed er Danmark et af de lande - hvis ikke dét land - der får mest taletid ved topmødet, som falder sammen med FN's Generalforsamling.

En gennemgang af talerlisten, som den så ud søndag, viser repræsentanter for regeringer i omkring 60 lande. Dertil kommer en række ledende lokalpolitikere og chefer fra erhvervslivet.

Det er FN's generalsekretær, António Guterres, der har indkaldt til klimamødet.

I sin invitation har han lagt vægt på, at medlemslandene skal have konkrete og ambitiøse klimaplaner med i kufferten, hvis de vil gøre sig forhåbninger om at få taletid.

Ifølge danske kilder i FN-systemet har der været kamp om at få taletid landene imellem. Financial Times skriver, at over 100 lande har anmodet om at få et ord indført. En del af dem har altså fået afslag.

Driftsdirektøren hos Mærsk, Søren Toft, er formentlig udvalgt, fordi selskabet har annonceret, at det vil være klimaneutralt senest i 2050.

Ørsteds topchef, Henrik Poulsen, kan berette om, hvordan firmaet bevæger sig væk fra kul og over mod grønne energikilder.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), vil gøre hovedstaden CO2-neutral fra 2025, og statsminister Mette Frederiksen (S) kommer til New York med planer om at begrænse Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Troels Dam Christensen, koordinator i 92-gruppen for danske ngo'er, ser Danmark få en nøglerolle på topmødet.

- Vi håber, at den danske regering på FN's talerstol vil gå frem og sige, at vi har hævet vores mål, så de er bedre i overensstemmelse med klimaaftalen fra Paris. Det håber vi, kan være med til at lægge pres på andre lande til at gøre det samme, siger han.

Det er første gang siden 2015, at verdens stats- og regeringschefer er indkaldt til at diskutere klima.

Blandt andre Indiens premierminister, Tysklands forbundskansler og Frankrigs præsident har meldt deres ankomst.