Danmark i hård slutspurt for at få EU-agentur til København

Danmark fortsætter til sidste øjeblik kampen for at få EU's lægemiddelagentur til Danmark.

Det handler om Det Europæiske Lægemiddelagentur og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) siger, at Danmark har arbejdet længe for at få Lægemiddelagenturet til Danmark.

- Vi har forsøgt at skabe og har skabt alliancer. Vi går ikke ind i det her uden at have en fornemmelse af, at vi er godt på vej, siger Samuelsen.

- Men det er ikke det samme, som at vi kommer sikkert i mål. Der kan ske rigtig meget her til sidst, siger han.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) siger, at "det er uforudsigeligt", hvordan afgørelsen ender.

19 lande, heriblandt Danmark, havde oprindelig søgt om at blive nye værter for EU's lægemiddelagentur.

Men tre lande - Irland, Kroatien og Malta - har trukket deres kandidatur i opløbet til afgørelsen.

- Alt er i spil til allersidste øjeblik. Det er uforudsigeligt. Intet er afgjort, før de sidste stemmer er kastet, siger Ellen Trane Nørby.

- Nu er der tre lande, der har trukket deres kandidatur her på falderebet. Det gør pludselig, at deres stemmer er i spil. Det var de ikke for få dage siden, siger hun.