Danmark har fået lovning på at få borgere ud af Filippinerne

I Filippinerne, hvor der er der indført udgangsforbud og et generelt udrejseforbud, står der over 2000 danskere registeret på den såkaldte danskerliste.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på en pressebriefing onsdag. Han understreger dog, at der er vis sandsynlighed for, at nogle allerede er kommet til Danmark, men ikke har frameldt sig danskerlisten.