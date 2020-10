Frankrig og Danmark er med i en koaliation på 11 lande, som er klar til at forpligte sig på at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 55 procent i 2030. På billedet ses Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og statsminister Mette Frederiksen (S).

Danmark forsøger at presse højere klimamål igennem EU

EU er på vej til at sætte et nyt klimamål frem mod 2030, men der er ikke enighed i kredsen af medlemslande, hvor blandt andet Polen og Tjekkiet er skeptiske.

Et nyt klimamål skal drøftes på EU-topmødet i Bruxelles torsdag aften.

På forhånd er 11 lande gået sammen i en fælles erklæring om at skære udledningen af drivhusgasser med mindst 55 procent i 2030 sammenlignet med 1990. EU's klimamål lyder i dag på 40 procent i 2030.

De 11 lande er Danmark, Estland, Finland, Sverige, Frankrig, Irland, Letland, Luxembourg, Holland, Spanien og Portugal.

Fra dansk side er der et ønske om at gå endnu højere, og regeringen meldte i sidste uge - efter pres fra Venstre og støttepartierne - at man gerne ser en reduktion på 65 procent i 2030.

- Vi er nu i en koalition af lande, der er enige om, at der skal være høje klimaambitioner i Europa, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

- Vi ligger allerhøjest, og det kommer jeg til at kæmpe for, men samtidig er det rigtig positivt, at vi er 11 lande, der er enige om mindst 55 procent. Dermed står vi i forhold til klima stærkere på den danske position, end vi gjorde for bare få dage siden, siger hun.

EU-Kommissionen har foreslået, at det nye mål skal være mindst 55 procent, mens EU-Parlamentet har stemt for 60 procent.

EU-landene tager beslutninger ud fra enstemmighed, og derfor skal alle lande være enige om et 2030-mål.

Tjekkiet, der har en stor bilindustri, afviser at kunne nå 55 procent i 2030, men landet er klar til at bakke op om EU-målet, så længe tjekkerne ikke forpligter sig selv.

- Hvert land har forskelligt energiforbrug, og det skal vi tage hensyn til. Så hvis vi bliver enige om et gennemsnit på 55 procent i EU, har vi ikke noget problem med det, siger premierminister Andrej Babis til Reuters.

Polen, der har en stor kulindustri, er også skeptisk i forhold til et nyt 2030-mål og har bedt om beregninger på, hvad en ny målsætning betyder for hvert enkelt land, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, er ikke med ved topmødet. Han er i selvisolation efter at have været tæt på en coronasmittet.

Der ventes ikke at komme et nyt klimamål på EU-topmødet, der løber torsdag og fredag. Det ventes at skulle aftales på et møde i december.

Fra dansk side vil man undgå at forpligte sig til at overstige det nationale klimamål om at skære 70 procent i 2030, der blev vedtaget sidste år.

- Vi ville være klar til at træffe en beslutning, men det er samtidig vigtigt for Danmark, at vi ikke kommer i en situation, hvor vi skal reducere mere end 70 procent.

- Vi er ikke klar til kollektivt at træffe en beslutning i dag, så det er kun en drøftelse, siger Mette Frederiksen.