Danmark følger Sydkoreas eksempel med sporingsapp

En smittesporings-app, som er på vej til mobiltelefoner, vil indgå i indsatsen for at opspore smittekæder. Den slags teknologiske tiltag har vist sig at være effektive i andre lande som eksempelvis Sydkorea.

Sydkorea var et af de første lande i verden til at få kontrol over et Covid-19-udbrud.

Antallet af nye smittetilfælde toppede med godt 900 i slutningen af februar, skriver Businessinsider.com.

Der er i alt registreret 258 dødsfald ud af en befolkning på næsten 52 millioner. Det er under halvt så mange dødsfald som i Danmark.

Sydkoreas succes med at få inddæmmet smittespredningen skyldes massiv og hurtig testning for virusset samt aktiv sporing af smittekæder - blandt andet med særligt udviklede apps.

En lovpligtig app, som myndighederne har udviklet, holder øje med, hvor nye besøgende til Sydkorea befinder sig i landet.

Desuden er det et krav, at nyankomne informerer myndighederne, hvis de har symptomer på Covid-19. Og alle, også personer uden symptomer, skal selvisolere sig i to uger. Derefter giver appen besked om, at de nu har lov til at slette appen fra deres telefon.

Personer, som overtræder karantæneregler, bliver udstyret med en elektronisk håndledslænke, så myndigheder altid har styr på, hvor de opholder sig.

Tiltaget blev indført for at forhindre folk i at snyde systemet ved at gå ud og efterlade deres telefoner hjemme, skriver Businessinsider.com.

Ydermere bliver en database, som overvåger trafik og luftforurening i Sydkoreas byer, også brugt til at spore Covid-19-tilfælde, har Reuters tidligere skrevet.

På grund af succesen med at stoppe smitte begyndte Sydkorea i sidste uge langsomt at genåbne samfundet. Men i weekenden blev barer og natklubber beordret lukket igen, efter at der blev registreret 34 nye coronatilfælde.

Præsident Moon Jae-in sagde søndag, at befolkningen stadig må være agtpågivende over for coronafaren.

- Det er ikke ovre, før det er ovre, sagde han om virusudbruddet ifølge AFP.

- Vi skal opretholde et skærpet alarmberedskab over for virusset til det sidste. Vi må aldrig sænke paraderne i forhold til at forebygge udbredelsen af pandemien, sagde han.