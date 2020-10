Danmark får grønt lys fra Irak og Nato til snarlig mission

- Vi fortsætter arbejdet med NMI (Nato Mission Irak), som Danmark skal overtage ledelsen af. Vi sender de første afsted om kort tid. Derfor er det selvfølgelig væsentligt, at der fortsat er opbakning til, at vi fra Natos side gennemfører missionen, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Natos lande besluttede i sommeren 2018 at etablere en træningsmission i Irak. Det skete på invitation fra landets regering.

Målet er at hjælpe irakiske styrker til at bekæmpe Islamisk Stat og lignende grupper.

Tidligere i år besluttede Natos lande at udvide denne mission, så Nato overtog nogle af de opgaver, som en international koalition ledet af USA havde haft. Danmark har også i en årrække bidraget til USA's koalition.

USA's drab på en højtstående iransk general i Irak i januar i år skabte dog uro og medførte angreb mod koalitionens baser.

Det førte også til en usikkerhed om Natos tilstedeværelse, da parlamentet i Irak vedtog en resolution om, at alle udenlandske styrker skulle forlade Irak.

- Det har selvfølgelig været afgørende at få en afstandtagen på de angreb og få genbekræftet, at Irak står sammen med Nato. Det er på Iraks invitation, at Natos mission er til stede og bekæmper terrorisme. Det er på plads. Derfor er vi klar til at tage afsted for at overtage ledelsen af missionen, siger Bramsen.

Knap 200 danske soldater følger med missionen. Det er muligt, at dette tal vil blive justeret senere, hvis der bliver brug for yderligere konkrete bidrag. Der er ingen kampsoldater tilknyttet missionen.

Danmark overtager ledelsen af missionen i Irak fra Canada.