Danmark er skuffet over Sverige i agentur-drama

Sverige svigtede Danmark i kapløbet om at blive ny værtsnation for Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

- Jeg vil gerne takke alle dem, der har støttet os undervejs i dette her forløb, det har vi været rigtig, rigtig glade for.

- Og så skal jeg ikke undlade at sige, at jeg er noget skuffet over svenskerne, siger han.

Det blev hollandske Amsterdam, der endte med at vinde ved en lodtrækning over Milano i Italien i sidste ende.

Stemmerne blev afgivet anonymt, og afstemningen blev afgjort ved tre stemmerunder og en lodtrækning.

Danmark røg ud i anden runde med 5 point mod Milano med 12 point og Amsterdam med 9.

- Svenskerne svigter på rigtig mange felter i dag. Det gør de i forhold til det nordiske samarbejde, siger Samuelsen og tilføjer:

- Jeg synes også, at der er meget, der tyder på, at de svigter i forhold til hollænderne, som så klarer den på en lodtrækning, men det burde slet ikke være kommet dertil.

Udenrigsministeren konkretiserer i øvrigt ikke, hvordan svenskerne svigter.

Agenturet er sammen med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed placeret i London. Men de skal begge have nye hjem, når briterne forlader EU.

Danmark nåede blandt top tre ved afstemningen mandag.

Samuelsen udelukker ikke, at det kan få betydning for samarbejdet mellem de to nordiske lande fremover.

- Jeg tror egentlig nok, at svenskerne selv forventer, at det får lidt konsekvenser i forhold til, hvordan vi arbejder sammen. Det er ikke normalt det, der er foregået her, siger han.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der også var med under afstemningen i Bruxelles, havde også håbet på svenskernes støtte.

- Danmark var virkelig med og blev også belønnet. Men jeg havde da gerne set, at der var et nordisk sammenhold, fordi jeg har da også stået i situationer, hvor vi har kæmpet for svenske sager, siger hun.

Hun mener, at det havde været en fælles nordisk interesse, at agenturet var kommet til Danmark.

Den svenske europaminister Anne Linde har ifølge nyhedsbureauet TT afvist at kommentere på, hvem der fik Sveriges stemme.