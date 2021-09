Daniel Craigs sidste dans med James Bond

Bond er tilbage. James Bond vender efter seks års pause tilbage, når "No Time To Die" får verdenspremiere i London på tirsdag.

Allerede efter "Spectre" fra 2015 sagde han, at han var færdig som Bond.

Senere ombestemte han sig dog og gik med til at lave en sidste film.

- Det føltes, som om vi blev nødt til at gøre noget færdigt. Hvis jeg var stoppet efter "Spectre", ville der have været en lille stemme i mit baghoved, der havde sagt, at jeg skulle have lavet én mere, sagde Daniel Craig til det amerikanske medie Empire.

Daniel Craig har spillet James Bond i fem film siden 2006.

"No Time To Die" skulle have haft premiere i februar 2020, men er blevet udskudt på grund af coronapandemien.

I 1962 fik den første James Bond-film, "Dr. No", premiere.

Da var det Sean Connery, som spillede spionen fra Ian Flemmings romaner.

Noget var, som det er i dag.

Bond havde også dengang masser af gadgets, seje biler og et afslappet forhold til alkohol.

Meget har dog også ændret sig på knap 60 år.

Kvinderne var uselvstændige og dånede i Bonds arme, når de blev reddet. Og Bond var altid ovenpå.

Daniel Craigs eftermæle som James Bond vil nok blive præget af hans velvoksne muskulatur.

Og den mørke og rå stemning, der er i filmene.

Men Craig har også taget Bond ind i nutiden og givet ham følelser.

Kvinderne omkring ham er selvstændige og handlekraftige. Og Bond selv er både plaget og sårbar efter mange års tjeneste med ret til at dræbe. Det har givet ar på både krop og sjæl.

Alle han elsker, bliver dræbt af skurke som Le Chiffre eller Ernst Stavro Blofeld.

Om det så er den store kærlighed Vesper Lynd spillet af Eva Green eller den moderlige kærlighed til Judi Dench som chefen M.

De seneste år har der været kritik af James Bond. Han har altid været en hvid mand.

Flere har foreslået, at det skal laves om. Men det er Daniel Craig ikke enig i.

- Løsningen er ret simpel. Der burde simpelthen være bedre roller til kvinder og farvede skuespillere. Hvorfor skal en kvinde spille James Bond, når der burde være roller, der er lige så gode som James Bond, men til en kvinde, siger han i et interview til Radio Times.

Heller ikke filmens producer, Barbara Broccoli, mener, at Bond skal være en kvinde.

Hun er datter af producerlegenden Albert "Chubby" Broccoli, der var mangeårig producer på Bond-filmene.

Hun sidder de facto med magten til at bestemme Bonds fremtid.

Den nye Bond-film har dog en større andel af afgørende kvinder både foran og bagved kameraet.

Blandt andre den 33-årige Lashana Lynch, der spiller rollen Nomi i "No Time To Die".

Hun overtager faktisk Bonds jobtitel som Agent 007 i den nye film. Men bliver altså ikke James Bond.

Bag kameraet har Phoebe Waller-Bridge, der blandt andet er kendt fra serien "Fleabag", været med til at skrive manuskriptet sammen med instruktør Cary Joji Fukunaga og Neal Purvis og Robert Wade.

Der er mange bud på, hvem der skal spille den nye Bond. Blandt dem er danske Claes Bang, der dog har afvist det over for den britiske avis The Guardian.