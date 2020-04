Daglige dødstal falder i Spanien under coronakrise

Dermed kan Spanien glæde sig over et fald i antallet af daglige dødsfald.

De seneste to dage har tallet været henholdsvis 585 og 565.

I alt 20.453 personer er nu bekræftet døde med coronavirus i Spanien. Det svarer til omkring 42,6 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Spanien er et af de lande, der er hårdest ramt under den globale coronapandemi. Landet er kun overgået af USA og Italien i antallet af coronarelaterede dødsfald.

Sammenligner man med befolkningens størrelse, er Spanien ifølge opgørelser fra Johns Hopkins University kun overgået af Belgien. Her er der registreret 47,6 coronarelaterede dødsfald per 100.000 indbyggere.

Det seneste døgn er yderligere 4218 testet positiv for coronavirus i Spanien, hvor i alt 195.944 nu er bekræftet smittet. Heraf er omkring 75.000 erklæret raske igen.

Selv om kurven tilsyneladende er knækket i Spanien, valgte regeringen lørdag at forlænge en landsdækkende nedlukning frem til 9. maj.

Flere europæiske lande har været hårdt ramt under coronakrisen. Lørdag rundede det samlede dødstal 100.000 i Europa, der står for omkring to tredjedele af alle coronarelaterede dødsfald i verden.

Mens kurven er knækket i både Spanien og Italien, spreder virusset sig hastigt andre steder.

Det gælder ikke mindst USA, der har udviklet sig til at være det nye epicenter for pandemien med over 38.000 dødsfald.