Se billedserie 2,2 millioner doser vaccine fra AstraZeneca ankommer til lufthavnen i Addis Ababa, hovedstaden i Etiopien, den 7. marts. Sendingen er købt og betalt af WHO og landene i Covax-samarbejdet, der skaffer vaccine til de fattige lande. WHO og Covax er nomineret til Nobels fredspris for initiativet. Foto: Amanuel Sileshi/Ritzau Scanpix

Da corona ryddede skrivebordene i WHO

FN's organisation til at håndtere sundhed har haft et år som aldrig før. WHO er blevet kritiseret og har følt Donald Trumps vrede. Men der er også ros til WHO.

Verden - 11. marts 2021 kl. 08:15 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Sygdomme er årsagen til, at der er noget, der hedder Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Den 73 år gamle organisation under FN har arbejdet med en lang række sygdomme i årenes løb, men som mange andre organisationer og lande har også WHO haft et år, der går over i historien.

