Da amerikanerne kørte elbil på Månen

Men Apollo-rejserne er ikke glemt.

For fra 1969, da Neil Armstrong første gang gik på Månen, og til Apollo-programmets sidste mission, Apollo 17 i 1972, skete der så mange spektakulære ting, at de stadig optager mennesker verden over.

Det gør Apollo 15 også.

I disse dage er det 50 år siden, at missionen fandt sted.

Og lørdag er det 50 år siden, at kaptajn David Scott og James Irwin, pilot på månelandingsfartøjet, som de første mennesker kørte bil på Månen.

De havde en månebil med sig. LRV, som den kaldes, gav astronauterne langt mere rækkevidde, end Armstrong havde.

Det er stadig opsigtsvækkende.

James Irwin og missionens pilot på kommandomodulet, Alfred Worden, er døde nu. Men kaptajn Scott lever og er nu 89 år.

Lørdag deltager han i et særligt arrangement på San Diego Air & Space Museum i Californien i anledning af 50-årsdagen for den første køretur på Månen.

Også Gerald D. Griffin vil deltage.

Han var chef i jordkontrollen, da Apollo 15 var i rummet.

James W. Head, professor emeritus, var videnskabelig chef for missionen, og han kommer også.

De tre vil fortælle om det, der dengang blev kaldt historiens største videnskabelige mission.

Det var første gang, at en bil kom med til Månen. Ved de tidligere missioner kunne astronauterne ikke bevæge sig særlig langt væk fra månelandingsfartøjet.

Det kunne Scott og Irwin.

Der var afsat flere ressourcer til Apollo 15 end til de forrige missioner. Flere instrumenter var med. Og så månebilen.

Det var en elbil. Den vejede 210 kilo, da den forlod Jorden med resten af Apollo 15 den 26. juli 1971.

Men på grund af den mindre tyngdekraft på Månen vejede den kun 34 kilo, da den nåede frem til sit naturlige miljø.

Den havde en rækkevidde på 92 kilometer, så Scott og Irwin kunne komme noget omkring i de tre dage, de var på Månen.

De indsamlede 76,7 kilo månesten, som de tog med hjem.

Og en af de sten kom med hjem, fordi kaptajn Scott narrede jordkontrollen i Houston.

New York Times fortæller, at Scott og Irwin var på vej tilbage til månelanderen fra en af deres ture.

Scott så en sort lavasten, der var fyldt med huller.

En geologisk interessant sten, havde de lært.

De vidste, at hvis de spurgte jordkontrollen om lov til et uplanlagt stop, ville de få et nej.

Så de kørte hen til stenen og stoppede. Scott sagde til jordkontrollen, at han havde et problem med sikkerhedsselen.

Han fik lusket stenen om bord, og den er nu på Jorden og kaldes sikkerhedssele-stenen.

Scott gav den også som fysiklærer.

Umiddelbart før de to lettede fra Månen igen, stillede han sig foran et kamera for at bevise Galileis faldlov.

Den italienske fysiker Galileo Galilei sagde, at legemer falder med samme hastighed uafhængig af deres vægt.

Vel at mærke hvis de ikke forstyrres af vind.

Månen har ingen atmosfære og vind. Scott lod en medbragt falkefjer falde sammen med en hammer.

De ramte Månens overflade samtidig, og så beviste han loven.

Apollo 15 havde flere tricks i ærmet.

Månebilen blev efterladt. Den havde et tv-kamera om bord.

Det kunne fjernstyres fra kontrollen i Houston.

Og dermed kunne man fra Jorden filme, da kaptajn Scott og pilot Irwin efter tre dage sagde farvel til Månen.

De lettede i deres Falcon-modul og fløj op og blev sammenkoblet med missionens kommandomodul, hvor kollega Worden ventede.

Og så gik turen tilbage til Jorden.