DTU alene om at opfordre studerende til at forlade Hongkong

Det fik onsdag Danmarks Teknologiske Universitet (DTU) til at anbefale sine 36 studerende i Hongkong at rejse hjem.

Flere andre danske universiteter følger også udviklingen i Hongkong tæt.

Men de vil ikke komme med en direkte anbefaling til deres studerende i Hongkong om at rejse hjem.

Aalborg Universitet (AAU) oplyser, at de ikke kommer til at anbefale deres studerende at rejse hjem. De har fem studerende i Hongkong, som de løbende er i kontakt med.

Universitetet vil derimod opfordre til, at de studerende følger Udenrigsministeriets anbefalinger.

Også Københavns Universitet (KU), Syddansk Universitet (SDU), Roskilde Universitet (RUC) og Copenhagen Business (CBS) oplyser, at de følger situationen tæt - men de anbefaler også deres studerende at følge Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Rektor på DTU, Anders Overgaard Bjarklev, mener derimod, at universiteterne selv bør lave en anbefaling til deres studerende.

- Vi hører beretninger om, at nogle studerende er nødt til at fraflytte deres boliger, fordi de står i flammer, og at vejbelægning trækkes op og kastes efter politiet.

- Vi har fulgt udviklingen de senest dage, og ud fra det vurderer vi, at det er så alvorligt, at vi er nødt til at komme med den her anbefaling om at rejse hjem, siger han.

Han understreger, at universitetet ikke på nogen måde tvinger de studerende til at tage hjem, men at man stærkt anbefaler dem at gøre det.

Udenrigsministeriet opdaterede onsdag sin rejsevejledning med information om demonstrationerne i Hongkong.

- Fortsat demonstrationer i Hongkong med voldelige sammenstød mellem politi og demonstranter. Voldelige demonstrationer finder også sted på flere universiteter.

- Hold dig fra demonstrationerne. Følg altid de lokale myndigheders anvisninger, skriver udenrigsministeriet.

Både DTU, RUC, SDU, AAU, KU og CBS understreger, at de nok skal finde løsninger for de studerende, der skulle beslutte at rejse hjem fra Hongkong, så de ikke bliver forsinket i deres uddannelse.