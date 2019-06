Se billedserie De allierede styrkers Supreme Commander, General Dwight D. Eisenhower (tv) konfererer med den engelske Marshal Bernard Montgomery (th), (Photo by STF / AFP) Foto: STF/Ritzau Scanpix

D-Dag: Monty og Rommel i nyt sammenstød

05. juni 2019 Af Søren Arildsen

Opgøret mellem de allierede styrker og tyske tropper 6. juni 1944 blev også det endelige opgør mellem to generaler, der tidligere havde krydsede klinger.

På den ene side den engelske feltmarshal Bernard Montgomery, der var udnævnt til leder af invasionsstyrken. På den anden side Erwin Rommel, pansergeneral, som næsten løb englænderne over ende i Afrika og nu manden, der havde ansvaret for befæstningen af Europa.

De to krigsherrer var ramlet sammen knap to år tidligere i den brandvarme afrikanske ørken. Rommels tyske pansertropper var stormet frem og havde besejret de engelske styrker i slag efter slag.

Men under Montgomerys ledelse blev den engelske hær i Afrika genrejst. Soldaterne blev sat i hård træning, og officerne begyndte igen at tro på, at tyskerne kunne besejres.

Tyskerne nåede blot 100 kilometer fra Cairo, da det lykkedes de engelske styrker under ledelse af Montgomery at stoppe den tyske fremrykning ved el-Alamein.

I flere dage hamrede de tyske tanks løs på byen el-Alamein, der husede engelske styrker. Samtidig bombarderede englænderne fra luften de tyske panservogne. Montgomery var fast besluttet ikke at vige en tomme koste - hvad det ville.

Efter mange dages kampe valgte Rommel at trække sine tropper ud - primært fordi han ikke kunne få nok forsyninger frem.

Mens Erwin Rommel havde nået nærmest gudestatus i Tyskland på grund at sin hurtige fremrykning både under invasionen i Frankrig og siden i Afrika, var forventningerne til Bernard Montgomery noget mere beskedne, da han blev indsat som øverstkommanderende i Afrika.

Mange anså ham for at være en kværulant og ubehagelig over for både sine soldater og højere rangerende officerer. Men den engelske premierminister Winston Churchill så noget i den lille, tynde, sure mand.

- Når han er ubehagelig over for sine omgivelser, vil han også være ubehagelig over for fjenden, mente Churchill.

Og ubehagelig blev Montgomery for Rommel. Ikke lang tid efter at de allierede tropper gik i land i Normandiet indså Rommel, at slaget var tabt.

Derfor sendte han også et telegram til den tyske fører Adolf Hitler, hvori der stod »Slaget er tabt. Tag konsekvenserne.«

Det gjorde Hitler edderspændt rasende, og han svarede vredt: »Pas De Deres front.«

Det gjorde Rommel, men han havde siden Afrika mistet troen på at Tyskland ville vinde krigen.

Og i efteråret 1944 fik Erwin Rommel sit endeligt. Han havde flirtet med den gruppe officerer, der stod bag 20. juli-attentatet, hvor man forsøgte at dræbe Hitler i hans hovedkvarter »Ulveskansen«. Konsekvensen af den flirt blev, at han blev beordret til at begå selvmord, hvorved man ville skåne hans familie.

Samtidig fortsatte Montgomery sin sejrsgang - blandt andet da han 12. maj rullede gennem Danmark og blev hyldet i København.

