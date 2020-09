Cypern blokerer EU's sanktioner mod Hviderusland

Det skyldes, at Cypern har en egen dagsorden i forhold til Tyrkiet, som har foretaget boringer efter gas sydvest for Cyperns kyst.

Den cypriotiske regering kræver, at EU-landene først enes om sanktioner mod Tyrkiet. Ellers vil cyprioterne ikke stemme for sanktioner i Hviderusland.

Embedsmænd har i flere uger været i gang med at identificere personer i Hviderusland til en sanktionsliste.

Det er personer, der enten har haft en hånd med i valgsvindel i forbindelse med præsidentvalget 9. april, eller som regnes som ansvarlige for myndighedernes hårde behandling af borgere.

Der har været store demonstrationer og protester i Hviderusland efter valget. Ifølge EU's udenrigschef, Josep Borrell, har der været 500 dokumenterede tilfælde af tortur.

Da udenrigsministrene blev enige om, at der skulle vedtages sanktioner, var det planen, at disse kunne vedtages på udenrigsministermødet 21. september i Bruxelles.

Men det er endnu uklart, om det vil lykkes de øvrige EU-lande at overbevise Cypern om, at de to sager ikke har noget med hinanden at gøre, og at det er uholdbart for samarbejdet at blokere noget, fordi man kræver noget andet.

Sanktioner mod Tyrkiet kan være en langt sværere øvelse. EU har blandt andet et samarbejde om migration med Tyrkiet.

Dog har flere EU-landes tålmodighed med Tyrkiet også været sat på prøve af tyrkernes udenrigspolitik i Middelhavet og Syrien.