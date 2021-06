CureVacs covid-19-vaccine misser effektivitetsmål

I de sidste og afgørende studier har vaccinen fra CureVac vist sig kun at have en effektivitet på 47 procent.

En covid-19-vaccine fra det tyske biotekselskab CureVac har i et studie med omkring 40.000 forsøgspersoner vist en effektivitet på blot 47 procent og opfylder dermed ikke de statistiske succeskriterier.

Det oplyser CureVac i en pressemeddelelse onsdag.

I studiet blev vaccinen, CVnCoV, testet i sammenhæng med mindst 13 varianter af coronavirus.

- CVnCoV udviste en foreløbig vaccineffektivitet på 47 procent mod covid-19-sygdom af enhver sværhedsgrad og opfyldte ikke forudbestemte statistiske succeskriterier, skriver selskabet.

CureVac er i øjeblikket ved at afslutte de afgørende studier med sin vaccine og har endnu ikke ansøgt om at få den godkendt.

I sidste uge udtalte en tysk delstatsminister, at vaccinen tidligst får en godkendelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i august.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har CureVac en ordre på op til 405 millioner doser, der efter planen skal fordeles gennem EU. Den aftale blev indgået i november 2020.

Derudover har den tyske regering tilkendegivet, at den er enig med CureVac om betingelserne for yderligere 20 millioner doser.

Begge disse aftaler kan først blive til virkelighed, når EMA har godkendt vaccinen til brug.

Som Reuters påpeger skaber den lave vaccineeffektivitet dog tvivl om de mange millioner af doser til EU.

Herhjemme regnede Sundhedsstyrelsen oprindeligt med, at de første CureVac-doser kunne komme i juni, men siden er tidspunktet blevet rykket, ligesom at mængden af forventede doser er blevet nedjusteret.

Så sent som i sidste uge sagde direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, at den nye vaccine fra CureVac næppe kommer til at spille en rolle i det danske vaccinationsprogram.

- Vi må se i øjnene, at vi må udrulle vores vaccineprogram med de to vacciner, vi har, sagde Søren Brostrøm torsdag ifølge DR på et pressemøde med henvisning til vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.