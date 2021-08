Cuomo risikerer rigsretssag - udvalg vil granske beviser

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, er under pres for at træde tilbage, efter at en undersøgelsesrapport i sidste uge konkluderede, at anklagerne mod ham er troværdige. I alt er 11 kvinder stået frem og har beskyldt ham for sexchikane og andre former for krænkelser. (Arkivfoto)

Foto: Mary Altaffer/Ritzau Scanpix