Cubansk passagerfly styrtet ned kort efter afgang

Et passagerfly af typen Boeing 737 fra Cubana Airlines er styrtet ned kort efter, at det var lettet fra José Marti-lufthavnen i den cubanske hovedstad, Havana. Det rapporterer statsligt tv i Cuba ifølge Reuters.

Der var 104 mennesker om bord, oplyser statslige medier i Cuba ifølge AFP.

En kilde i lufthavnen siger til den amerikanske tv-station CNN, at der er meldinger om omkomne.

En tyk søjle af sort røg kan ses stige op fra ulykkesstedet, siger øjenvidner.

En kilde i lufthavnen oplyser til CNN, at et stort antal brandmænd forsøger at få ilden under kontrol, og at politiet er til stede i stort antal.