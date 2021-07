Cubaner involveret i protestsang mod styret får fængselsstraf

Fotografen Anyelo Troya var for retten tirsdag. Han blev ifølge sin mor idømt et års fængsel for at have forstyrret den offentlige orden.

Cuba er begyndt at straffe personer, som deltog i demonstrationer rettet mod regeringen for nylig, som rystede det kommunistisk styrede land.

Han havde taget del i en demonstration i hovedstaden Havana.

- De bragte ham til retssagen uden en forsvarsadvokat, siger hans mor, Raisa Gonzales, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hun tilføjer ifølge den amerikanske avis Miami Herald, at sønnen blev dømt sammen med ti andre unge demonstranter.

Troya havde filmet dele af en video til den regeringskritiske hiphop-sang "Patria y vida" (Fædreland og Liv), som under protesterne i Cuba har fået status som en ny revolutionssang.

Titlen er en omskrivning af den mangeårige cubanske leder og revolutionshelt Fidel Castros slogan "Patria o Muerte" (Fædrelandet eller Døden).

Under demonstrationerne kunne sangen høres fra tusindvis af deltagere i flere byer.

Torsdag kommer den 17-årig studerende Amanda Celaya for retten.

Hendes faster, en uafhængig journalist ved navn Miriam Celaya, oplyser til Miami Herald, at niecen er tiltalt for at forstyrre den offentlige orden, og at hun blev anholdt søndag, fordi hun blev set filme en demonstration med sin mobiltelefon.

- Hun er ikke involveret i politik. Hun optog bare demonstrationen, siger Miriam Celaya.

De efter cubanske forhold usædvanlige demonstrationer fandt sted i weekenden 11. og 12. juli. Styret i Cuba har ifølge Reuters beskyldt antirevolutionære eksilcubanere i USA for at stå bag urolighederne.

Tusindvis af cubanere gik på gaden som følge af den værste økonomiske krise i landet i årevis, der har udløst mangel på blandt andet dagligvarer og medicin.

Deltagerne gav også udtryk for utilfredshed med manglende frihedsrettigheder og myndighedernes håndtering af coronapandemien.

Myndighederne bekræftede tirsdag, at retssagerne mod de tilbageholdte personer var begyndt.

De er sigtet for at anspore til uro, vandalisme, at forstærke coronapandemien eller angreb mod ordensmagten. Anklagerne kan føre til straffe på op til 20 års fængsel.

Adskillige videoer lagt ud på sociale medier af cubanere viser, at politi- og militærfolk samt regeringsloyale civile tæsker demonstranter.

På de statslige tv-stationer er der ifølge Reuters derimod kun vist billeder af væltede politibiler og personer, som plyndrer en såkaldt dollarbutik, der styres af myndighederne, og hvor der kan købes efterspurgte varer som blandt andet mad.