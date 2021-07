Covid-frygt stopper indrejse for briter i Bulgarien

Samme dag, som Storbritannien åbner op for rejser for sin befolkning, stopper Bulgarien for indrejse fra Storbritannien.

Det skriver flere britiske medier herunder Sky News.

Bulgarien har valgt at sætte Storbritannien på sin liste over røde lande, lande hvor der er høj risiko for, at tilrejsende har covid-19. Også Cypern, Spanien, Fiji og Kuwait er på listen ifølge Sky.