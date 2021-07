Covid-19 skærer halvandet år af USA's gennemsnitlige levetid

De mange dødsfald under coronaepidemien i USA har haft en direkte effekt på den gennemsnitlige levetid.

Covid-19-epidemien og dens over en halv million ofre i USA har haft en stor effekt på den gennemsnitlige, forventede levetid i landet.

Det viser nye tal fra USA's pendant til Sundhedsstyrelsen, US Centers for Diseasecontrol and Prevention, CDC.

- Den gennemsnitlige forventede levetid er steget gradvist hvert år i de seneste årtier. Faldet fra 2019 til 2020 er så stort, at det har sendt os tilbage til niveauet fra 2003. Som om vi har mistet et årtis fremgang, siger forskeren bag rapporten, Elizabeth Arias, til Reuters.

Over 600.000 mennesker er døde med corona i USA. Og det har sendt den gennemsnitlige, forventede levetid ned med halvandet år til 77,3 år.

Coronadødsfald står for omkring tre fjerdedele af faldet, mens landets store problem med stofmisbrug også vejer tungt. Antallet af døde af overdosis er steget med 30 procent i 2020.

Ifølge Reuters er faldet på halvandet år det største fald på et år siden Anden Verdenskrig, hvor de mange hovedsageligt unge ofre fik den forventede, gennemsnitlige levetid til at falde med 2,9 år fra 1942 til 1943.

Skeler man til undergrupper, er specielt USA's sorte befolkning hårdt ramt. Her faldt den forventede, gennemsnitlige levetid med 2,9 år fra 2019 til 2020 til 71,8 år.

For amerikanere med latinamerikansk afstamning var faldet på hele 3,9 år til 75,3 år.

Både latinamerikanere og sorte har været hårdt ramt af corona - ikke mindst fordi de generelt er fattigere end resten af befolkningen og derfor bor tættere og har dårligere adgang til sundhedsvæsnet.

I Danmark er middellevetiden for en nyfødt 79,5 år for mænd og 83,6 år for kvinder ifølge Danmarks Statistik. Den har været stødt stigende i årtier og steg altså også i 2020.

- Covid-19-pandemien, der ramte Danmark i foråret 2020, har dermed ikke påvirket dødeligheden i et omfang, der gør, at udviklingen afviger fra den generelle tendens siden starten af 1990'erne, hvor middellevetiden er steget næsten hvert eneste år, skrev Danmarks Statistik i februar.