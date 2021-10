Costa Rica og to venner modtager prins Williams nye miljøpris

Prisen er blevet skabt af hertugen af Cambridge og har til formål at hylde folk, der prøver at redde planeten. Det er meningen, at prisuddelingen skal finde sted en gang om året fremover.

To bedste venner og myndighederne i Costa Rica var blandt modtagerne af prins Williams nye pris, The Earthshot Prize, der blev uddelt for første gang søndag aften.

Det skriver BBC.

De i alt fem prismodtagere blev kåret i London ved et stort show, og hver af dem modtog en million pund - svarende til knap ni millioner kroner.

The Earthshot Prize gik til projekter over hele verden.

Blandt andet to venner, der genopbygger et koralrev på Bahamas, og til en italiensk virksomhed, der distribuerer mad, som butikker ikke vil tage imod, og et projekt i Indien, der forsøger at forberede luftkvaliteten.

Derudover har myndighederne i Costa Rica modtaget prisen for at forsøge at genopbygge regnskov og en tværnational virksomhed fra Tyskland, Italien og Thailand, der forsøger at fremstille brint på en bæredygtig måde, blev også hædret.

Prins William var i selskab med stjerner som skuespiller Emma Watson, forfatter og skuespiller Emma Thompson og skuespiller David Oyelowo ved ceremonien i Alexandra Palace.

Ingen af de celebre gæster havde benyttet fly for at deltage i uddelingen i London, ingen plastik var blevet brugt til at bygge scenen, og gæster var blevet bedt om "tage hensyn til miljøet", når de valgte deres tøj.

Emma Watson bar for eksempel en kjole, der var lavet af ti gamle kjoler fra en genbrugsbutik.

Prins William håber, at prisuddelingen kan være med til at få sat farten op for klimaarbejdet. Han sagde samtidig i en tale, at verdens unge ikke må opgive håbet om at redde Jorden.

- Vi finder måder at reparere vores planet på. Bliv ved med at lære og fortsæt med at kræve forandring, sagde han i en tale.

Næste år finder prisuddelingen sted i USA, hvor prins Williams bror, Harry, bor sammen med sin kone, Meghan.