Coronavirusset har nu kostet flere end 250 mennesker livet

Det oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder natten til lørdag dansk tid.

Der er desuden blevet påvist nye tilfælde udenfor Kina, hvor flere end 20 lande er berørt af smitten.

Virusset, der har sit epicenter i den kinesiske millionby Wuhan i Hubei-provinsen, har spredt sig til otte europæiske lande. Herunder Tyskland, Frankrig, Sverige, Finland, England, Rusland, Italien - og senest er der konstateret et tilfælde i Spanien.

Her er mand fra den spanske ø La Gomera smittet. Han har været i kontakt med en tysk mand, som efterfølgende fik konstateret virusset.

Kina har lukket en lang række butikker og attraktioner som følge af virusset. Ligeledes er fly fra Wuhan blevet begrænset.

USA meddelte fredag, at det ikke vil lade udlændinge, som inden for de seneste to uger har været i Kina, rejse ind i landet.

Fire danskere er desuden blevet evakueret fra Kina efter virusudbruddet. Fredag aften landede de - to dansk-kinesiske par - i Roskilde Lufthavn.

Sundhedsmyndighederne vil nu tjekke danskerne for virusset, men det forventes, at alle fire er raske.

Senere vil yderligere ti danskere blive fløjet hjem til Danmark. De vil ankomme til Europa tidligst søndag.

Et ekspertpanel i Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærede torsdag, at det smitsomme coronavirus udgør en international sundhedskrise.

En international sundhedskrise defineres af WHO som "en ekstraordinær begivenhed, der vurderes at udgøre en offentlig sundhedsrisiko for andre nationer på grund af international sygdomsspredning, og som potentielt kræver et koordineret internationalt svar".