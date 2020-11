Coronavirus udsætter overrækkelsen af Nobels fredspris

Efter planen skulle WFP's leder, amerikaneren David Beasley, være rejst til den norske hovedstad, Oslo, 10. december for at modtage prisen på vegne af organisationen.

Men det kan ikke lade sig gøre som følge af de nuværende restriktioner, der er indført i Oslo i et forsøg på at bremse coronasmitten.

- Med de gældende coronarestriktioner i hovedstaden vil det i praksis ikke være muligt at gennemføre prisceremonien og andre dele af prisvinderens traditionelle program på en god og værdig måde, oplyser komitéen.

- Vi vurderer nu forskellige muligheder for at afholde en digital prisoverrækkelse.

Nobelkomitéen håber på, at David Beasley vil kunne holde sit planlagte foredrag på rådhuset i Oslo næste år.

Tidspunktet afhænger af, hvordan pandemien udvikler sig, lyder det.

- Det bør også blive muligt (næste år, red.) at afholde en nobelbanket til ære for Verdensfødevareprogrammet. Årets banket er, som tidligere meddelt, aflyst, skriver Nobelkomitéen i meddelelsen.

I oktober blev det offentliggjort, at WFP får fredsprisen for dets "anstrengelser for at forhindre, at sult bruges som et våben i krig og konflikt". Og mere generelt for at bekæmpe sult i verden.

WFP hjælper hvert år 97 millioner mennesker i cirka 88 lande. Hver niende person i verden får fortsat ikke nok at spise hver dag.

Organisationens formål er at bekæmpe sult og fattigdom i verden. Det gøres ikke kun ved at uddele nødhjælp, men også gennem fødevaredonationer fra rige lande som kapital i udviklingsprojekter.

Det vil sige, at personer i fattige lande, der deltager i projekter med at udvikle lande og lokalsamfund, modtager betaling i form af mad.

Med Nobelprisen følger 10 millioner svenske kroner (cirka 7 millioner kroner).