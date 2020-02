Coronavirus tager livet af 96 mennesker i Hubei på 24 timer

Antallet af dødsfald det seneste døgn er lidt lavere end det forrige døgn, hvor 106 personer i Hubei mistede livet som følge af virusset.

Samtidig er der registreret 630 nye smittetilfælde i Hubei. Det er flere end dagen før, hvor der blev registreret 366 nye smittetilfælde.

Det samlede antal bekræftet smittetilfælde i Hubei er 64.084, oplyser myndighederne.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vurderede lørdag, at risikoen for spredning i Kina er "meget høj", og at risikoen for regional og global spredning er "høj".

Coronavirusset menes at være opstået på et marked i Wuhan, der ligger i Hubei-provinsen, hvor der blandt andet er blevet solgt vilde dyr.

Ud over fastlands-Kina har virusset spredt sig til mindst 30 lande i verden.

På verdensplan er over 77.000 mennesker smittet med coronavirus. Det viser en opgørelse fra John Hopkins University i Baltimore, USA, natten til søndag dansk tid.