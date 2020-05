Coronavirus sender Israels flyselskab El Al ud i tovene

Selskabets flyvninger er foreløbig suspenderet indtil udgangen af maj, omkring 6000 El Al-medarbejdere er sendt på ubetalt og tvungen orlov frem til den 30. juni, og El Al bløder penge.

Så El Al har været i det israelske finansministerium for at bede om en kapitalindsprøjtning. Selskabet har ifølge Reuters bedt om et statsgaranteret lån på 400 millioner dollar - omkring 2,7 milliarder kroner.

Ministre og højtstående embedsmænd i finansministeriet har drøftet anmodningen søndag.

Reuters skriver, at et lån vil være forbundet med en række krav.

Blandt andet noterer regeringen, at El Als økonomiske problemer ikke udelukkende kommer fra coronakrisen. Den var også gal, inden virusset fra Kina bredte sig til resten af verden.

Der bliver talt om, at lønningerne er for høje og arbejdsstyrken for stor.

En kilde tæt på sagen siger, at hvis regeringen skal garantere et lån, skal El Als ejer sprøjte 100 millioner shekel ind i selskabet.

Det er 196 millioner kroner.

El Al blev ifølge selskabets hjemmeside privatiseret i 2005. Da erhvervede holdingselskabet Knafaim-Arkia omkring 40 procent af aktiekapitalen.

Det er Knafaim-familien, der sidder på selskabet, men familien har ikke kommenteret regeringens udspil, skriver Reuters.

Regeringen vil også have, at staten får en bid af El Al for at garantere et lån.

I april sagde El Al, at det forhandlede med en israelsk bank om at få et lån, der delvist havde statsgaranti.

El Al er et selskab, der er en stor del af Israels historie. Det har fløjet mange tusinde jøder til Israel, hvor de har slået sig ned, det har været mål for terrorangreb.

Netop på grund af terrortrusler har der altid været stor fokus på El Als sikkerhed, og det regnes blandt verdens mest sikre flyselskaber.