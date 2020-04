Coronavirus kræver mere end 1000 liv i USA på et døgn

I alt er 7077 coronapatienter døde i USA, mens der er registreret over 273.000 smittetilfælde. Heraf er 9521 erklæret raske igen. Man regner dog med et stort mørketal.

Det er anden dag i streg, at USA registrerer over 1000 tilfælde og fjerde dag i træk, at USA registrerer over 800 dødsfald.

Fredag blev 1169 personer registreret døde, hvilket er det højeste antal på et døgn indtil videre.

De 1169 dødsfald er samtidig det højeste antal, der er blevet registreret på 24 timer på verdensplan.

På verdensplan er over 58.000 mennesker døde.