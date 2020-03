Coronavirus har kostet over 20.000 livet på verdensplan

Samtidig kommer Verdenssundhedsorganisationen, WHO, med seks nye anbefalinger i kampen mod coronavirusset.

Det siger WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, på et pressemøde onsdag aften.

Lande, som har lukket ned for at bremse spredning af coronavirus, skal bruge tiden på at finde og angribe virusset.

- At bede folk blive hjemme og lukke for al bevægelse i samfundet er at købe tid og reducere presset på sundhedssystemerne, siger generaldirektøren.

- Disse foranstaltninger alene vil ikke udrydde epidemier, siger han og opfordrer alle lande til at bruge tiden på at angribe virusset.

Blandt anbefalingerne lyder det, at sundhedspersonale skal trænes, og testkapaciteten skal øges.

Derudover bør der implementeres et system for at finde hvert eneste smittetilfælde. Lande må desuden finde de faciliteter, der skal bruges til at isolere patienter og sætte folk i karantæne.

Og så opfordrer WHO til, at regeringer må fokusere alle kræfter på at bekæmpe Covid-19.

WHO har længe anbefalet, at man tester mange for coronavirus og opsporer folk, der er smittede eller har haft kontakt til smittede, og sætter dem i karantæne.

Onsdag eftermiddag blev Sundhedsstyrelsen i Danmark på et pressemøde spurgt om, hvorvidt den er enig i anbefalingen om at teste flere.

Her lød svaret, at styrelsen ville "kigge på det".

- Det er vigtigt at understrege, at sundhedssystemer er forskellige i forskellige lande, sagde Helene Probst, der er centerchef for planlægning i Sundhedsstyrelsen.