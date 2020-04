Coronavirus har kostet 5000 mennesker livet i Belgien

Det nye coronavirus har kostet over 5000 mennesker livet i Belgien, oplyser embedsmænd i Bruxelles. De bekræfter dermed, at landet har en usædvanlig stor dødelighed i forhold til andre EU-lande.

Halvdelen af dødsfaldene er sket på alderdoms- og plejehjem, mens de øvrige er sket på landets hospitaler. Belgien har 11,5 millioner indbyggere.

Sundhedsmyndighederne i Bruxelles sagde torsdag, at landet havde en gennemsnitlig dødelighed på omkring 419 per million indbyggere, hvilket var det højeste i Europa. I Spanien var tallet torsdag på 409 per million.

I Storbritannien og Frankrig er tallene henholdsvis på 202 og 274 per million indbyggere.

Den belgiske premierminister, Sophie Wilmes, har tidligere på ugen sagt, at de belgiske tal er så høje, fordi den belgiske regering har valgt at have fuld transparens i kommunikationen om Covid-19, selv om det sommetider betyder, at tallene bliver overvurderet.

I Belgiens mere end 1500 plejehjem er antallet af dødsfald, som sættes i forbindelse med coronasmitte, ofte ikke baseret på test. Dermed bliver dødstallene højere end i mange andre lande.

- I EU er der ingen lande, der tæller som de andre. Vi har den mest detaljerede metode, siger den belgiske sundhedsminister, Maggie De Block, til nyhedskanalen LN24

Nogle læger har kritiseret, at blandt andet dødsfald forårsaget af forhøjet blodtryk, diabetes og hjertekarsygdomme sættes i Covid-19 kategorien.

Men Emmanuel Andre, talsmand for de belgiske sundhedsmyndigheder, siger, at den belgiske metode er nødvendig.

Sociologen Geoffrey Pleyers siger imidlertid, at "en social og etisk menneskelig tragedie har udspillet sig bag murerne på landets plejehjem, fordi myndighederne har al deres opmærksomhed rettet mod hospitalerne og deres kapacitet.

- Hvor stort et omfang af dødsfald kunne have været undgået, hvis folk på plejehjem havde fået behandling for andre sygdomme, spørger Pleyers i et indlæg i avisen Le Soir.