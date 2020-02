Coronavirus breder sig til Østrig og Kroatien

De smittede er to italienere, der bor i delstaten. De menes at være blevet smittet i Lombardiet i Italien. Det siger Tyrols guvernør, Günther Platter, til østrigske medier.

Østrig har bekræftet landets første to tilfælde af coronavirus. Det meddeler sundhedsmyndigheder i delstaten Tyrol tirsdag.

Også Kroatien bekræfter sit første tilfælde, meddeler premierminister Andrej Plenkovic.

Patienten er indlagt på et hospital i den kroatiske hovedstad, Zagreb.

- Det er en yngre person med mildere symptomer. Han er i isolation og i øjeblikket er hans tilstand god, siger Plenkovic.

Sundhedsminister Vili Beros oplyser, at den smittede mand har opholdt sig et par dage i den italienske by Milano i sidste uge.

Coronavirusset har foreløbig kostet over 2600 mennesker livet, først og fremmest i Kina.

Fra Kina har det bredt sig videre til omkring 30 andre lande.

Antallet af bekræftede smittede er nået op over 80.000.

Det største udbrud i Europa er konstateret i Italien. Her er antallet af smittede tirsdag oppe på 229. Det er en markant stigning fra fredag, hvor tallet lød på tre smittede.

Syv smittede er døde af Covid-19-sygdommen i Europa, heraf seks i Italien og en i Frankrig. Derudover er en ældre kvinde død i Italien, men hun var i forvejen stærkt svækket af en kræftsygdom.