Coronavirus aflyser musikfestival i Glastonbury

Festivalen i Glastonbury er en af verdens mest berømte musikfester og har i mange år været regnet som Roskilde-festivalens tvilling. I år kommer de to festivaler kortvarigt til at overlappe hinanden.

- Vi er så kede af at meddele dette, men er vi er nødt til at aflyse Glastonbury 2020, lyder det i en erklæring, som arrangørerne har sendt på Twitter.

Videre hedder det, at folk, der har købt biletter til 2020, vil kunne bruge dem til festivalen i 2021.

Paul McCartney og Taylor Swift var to af hovednavnene, hvor man ville fejre festivalens 50-års jubilæum. Taylor Swift er også et hovednavnene i Roskilde.

I mange år er det hyppigt sket, at bands der optræder i Glastonbury, ugen efter dukker op på Roskilde-festivalen.

Festivalen i år i Glastonbury skulle have fundet sted fra 24. til 28. juni, mens Roskilde-festivalen indledes 27. juni. Der er dog ingen meldinger fra de danske arrangører om, at de også aflyser.

Glastonbury ligger i det sydvestlige England. Festivalen blev indstiftet i 1970 med den lokale landmand Michael Eavis som drivkraft. Dengang med T-Rex som den første festivals hovednavn på Eavis landejendom.

- I tider med en sådan uvished uden fortilfælde så er dette den eneste levedygtige mulighed.

- Vi er så kede af, at denne beslutning er truffet. Det var ikke et valg. Men vi ser frem til at hilse jer velkommen tilbage til disse marker nærste år, og indtil da sender vi vores kærlighed og støtte til jer alle, lyder det fra Eavis og hans datter, Emily.

Der var solgt over 135.000 biletter til dette års Glastonbury-festival. De blev solgt i løbet af 34 minutter, da de blev sat til salg i oktober sidste år.