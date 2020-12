Forsøgsdata gør USA-myndighed tryg ved vaccines sikkerhed

Det skriver nyhedsbureauet AFP, som peger på, at udmeldingen antyder, at myndigheden er på vej til at godkende vaccinen.

De data, der er kigget på, er fra to måneder, efter at deltagerne i studiet har fået den anden - og sidste - dose af vaccinen.

De "indikerer en favorabel sikkerhedsprofil med ingen specifikke sikkerhedsprofiler identificeret, som vil udelukke en udstedelse af en EUA (nødgodkendelse, red.)", lyder det.