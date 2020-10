Coronasyge kan flyttes mellem lande for 1,6 mia. EU-kroner

220 millioner euro er afsat til transport af patienter, fortæller EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, efter et videotopmøde torsdag aften om den aktuelle krise. Det er 1,6 milliarder kroner.

- Spredningen af virus vil overbelaste vores sundhedsvæsner, hvis ikke vi handler straks, siger hun.

Kommissionen arbejder desuden på en snarlig godkendelse af en antistoftest, så man kan få svar på, om borgere har været smittet med virus.

Von der Leyen annoncerede også et ønske om en EU-godkendelse af coronatest, så der bliver en gensidig accept af resultater på tværs af landene.

Da coronavirus kom til Europa i begyndelsen af 2020, handlede medlemslandene meget forskelligt. Samfund blev lukket ned. Grænser blev lukket mange steder.

Siden har landene valgt at samarbejde mere om blandt andet en vaccine, test og koordinering af rejseaktiviteter.

Blandt andet har EU-Kommissionen indgået forhåndsaftaler om køb af vacciner, når disse en dag måske er klar. Alle lande vil modtage dem på samme tid, forsikrer kommissionsformanden torsdag.

Kommissionen er ifølge von der Leyen i dialog med fire selskaber om en vaccine mod corona.

Onsdag advarede tyskeren dog mod at tro, at en snarlig vaccine lynhurtigt vil normalisere situationen i Europa. Dels måtte man forvente, sagde hun, at den ikke vil beskytte alle, dels vil der gå tid, før alle vil kunne få den.

EU-præsident Charles Michel talte for mere samarbejde og understregede, at "alle er i samme båd".

- Det er en alvorlig krise, og vi bliver sat på prøve igen. Overalt øges tallene. Hospitaler og sundhedspersonale er igen under pres, og mange steder indføres restriktioner, siger Michel.

I Belgien, hvor stigningen i smittetallene er blandt de mest alvorlige i EU, kan nogle hospitaler ikke tage flere patienter.

Problemet i Belgien er ifølge landets sundhedsminister mere mangel på sundhedspersonale end sengepladser, som der foreløbig er nok af.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, kom på topmødet med en klar besked til sine nabolande - herunder Danmark - at grænserne bør holdes åbne.

Det er nødvendigt for at "holde økonomien i gang og for at hjælpe hinanden med at bekæmpe pandemien", sagde hun på mødet ifølge sin talsmand.

Der arbejdes i EU-regi desuden på at udarbejde en fælles passagerformular, når borgere krydser grænser. Det skal hjælpe med at spore, så smitten bedre kan kontrolleres.