Coronasmittet mand fra krydstogtskib i Japan er død

Der er tale om en udlænding, rapporterer den japanske tv-station NHK. Hans nationalitet er ikke umiddelbart oplyst.

I sidste måned døde en brite af Covid-19, som er navnet på den sygdom, coronavirus forårsager. De øvrige fem dødsofre er japanere.

Krydstogtskibet blev sat i to ugers karantæne den 3. februar ud for Japans kyst nær Tokyo. Det skete, efter at en passager, der gik i land i Hongkong, blev testet positiv for virusset.

706 passagerer har været smittet med virusset på skibet, der oprindeligt havde 3700 passagerer om bord.

Passagererne blev evakueret fra skibet i sidste måned og blev enten fløjet hjem eller indlagt på hospitaler i Japan.

I alt 1149 mennesker i Japan er eller har været smittet med coronavirus, viser en optælling foretaget af NHK. Af dem kom 706 fra "Diamond Princess".