Coronasmitte konstateret i flygtningelejr i Bangladesh

Nødhjælpsarbejdere har advaret om, at det kan udvikle sig til en katastrofe, når smitte spredes mellem 60.000 og 90.000 personer presset sammen på en kvadratkilometer.

Der er torsdag blevet konstateret coronavirus i en af de store flygtningelejre ved Cox's Bazar i Bangladesh. To personer i området, som er blevet testet positive for Covid-19, er sat i karantæne.

- Der er anslået kun omkring 2000 respiratorer i hele Bangladesh, som har et befolkningstal på 160 millioner, skriver Red Barnet i en erklæring.

- I lejrene med rohingya-flygtninge fra Myanmar bor der op mod en million. Her er ingen intensiv-pladser.

Rohingyaerne er et etnisk muslimsk mindretal i Myanmar. De har overvejende boet i Rakhine.

Men i august 2017 blev 740.000 af dem tvunget til at flygte til nabolandet af en militær offensiv mod deres område. De sluttede sig til 200.000 andre rohingyaer i nabolandet Bangladesh.

Dermed var næsten en million flygtninge kommet til Bangladesh, hvor de siden har været indkvarteret i omkring 40 hurtigt oprettede flygtningelejre omkring den sydøstlige by Cox's Bazar. Den regnes i dag for at være verdens største flygtningelejr.

FN har anklaget Myanmar for omfattende krænkelser af menneskerettighederne, da de fordrev mænd, kvinder og børn væk fra deres hjem og deres landsbyer.

- Det er umuligt at inddæmme virusset, når så mange mennesker verden over bor i forfærdeligt overbefolkede og uhygiejniske lejre, siger Amnesty Internationals Iain Byrne i en meddelelse.

Han er leder af organisationens internationale flygtninge- og migrantafdeling, hvor man har set talrige eksempler på, at lejre er blevet udsat for "unødvendige" tiltag under coronakrisen.

I Jordan i Zaatari-lejren, som udviklingsminister Rasmus Prehn (S) besøgte i 2019, har nyhedsbureauet Reuters blandt andet beskrevet, hvordan hårde karantænetiltag har afskåret folk fra at arbejde. Det har ført til, at flere står uden adgang til mad og basal indkomst.