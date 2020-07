Coronaskeptisk præsident i Brasilien er selv smittet

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, er testet positiv for coronavirus. Det oplyser han i et tv-interview tirsdag.

Præsidenten tilføjer ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han har det godt, efter at han er begyndt på behandling.

Han tager to lægemidler, hydroxyklorokin og azithromycin, siger han.

Bolsonaro fortæller, at han fik det skidt søndag og derfor blev testet mandag. Samme dag blev han set offentligt med maske på. Han bad også en af sine støtter om at holde afstand.

Men i løbet af weekenden har præsidenten deltaget i flere arrangementer og har blandt andet været i tæt kontakt med den amerikanske ambassadør i Brasilien.

Billeder af de to mænd, der mødtes i forbindelse med USA's nationaldag lørdag, viser, at ingen af dem havde maske for ansigtet.

Ambassadøren, Todd Chapman, spiste frokost med Bolsonaro, præsidentens søn og fem ministre.

Chapman vil nu blive testet, meddeler ambassaden ifølge nyhedsbureauet AFP.

I de seneste uger er Bolsonaro flere gange set offentligt uden maske på.

Mange af Brasiliens guvernører har indført påbud om at bære maske i offentligheden, men det har præsidenten ignoreret. Og han fortsatte med at ignorere det ved mange lejligheder, selv efter at en dommer i juni gav ham påbud om det.

Præsidenten har kritiseret guvernørerne for at skade landets økonomi ved at lukke dele af samfundet ned for at forhindre smitten i at brede sig.

Han har også kritiseret reglerne om at holde fysisk afstand og andre råd fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Præsidenten har hidtil nedtonet truslen fra virusset, som han har betegnet som "en lille influenza".

Ud over USA er Brasilien det land, der har registreret flest dødsofre blandt patienter med coronavirus. Over 65.000 mennesker er døde i Latinamerikas største land.

Over 1,6 millioner brasilianere er bekræftet smittet, viser tal fra det amerikanske Johns Hopkins University.