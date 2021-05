Coronaregning ventes at blive dyrere end ventet for Frankrig

Sammenlignet med et tidligere estimat er det en stigning på cirka 47 milliarder euro. Det er altså en stor stigning i forhold til det oprindelige estimat.

Ifølge Dussopt er stigningen et resultat af "støttende foranstaltninger, som den franske regering fortsætter med at bruge for at understøtte genopretningen".

Ligesom i Danmark har politikerne i Frankrig under coronakrisen brugt store summer på at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser.